Власти Выборга ввели новые правила езды на электросамокатах

Служба проката совместно с администрацией разработали ограничительные меры для движения на самокатах по Выборгу.

Представители администрации Выборга и фирмы, предоставляющей в аренду самокаты, договорились о введении новых правил движения на самокатах по городу на посвящённом этой теме совещании. По сообщению пресс-службы администрации, таким образом власти города и руководство фирмы постарались мотивировать ездоков на добросовестное отношение к пешеходам и городским общественным пространствам, в частности, не бросать использованные самокаты где попало.

Было принято решение ограничить программным путём скорость движения электросамокатов до 10 км/ч в наиболее людных и посещаемых туристами зонах и до 15 км/ч на всей остальной территории Выборга. Стоянки электросамокатов оставят лишь в избранных микрорайонах Выборга, где они будут востребованы и одновременно не будут являться помехой для пешеходов. Парки и скверы закроют для езды на самокатах, и при въезде на их территорию навигационная программа самоката будет полностью блокировать устройство.

При запуске приложения для управления самокатом с пользователем будет заключаться договор, в котором будет предусмотрена ответственность за нарушение правил движения и парковки самоката: штрафы и отказ от предоставления услуги неисполнительным клиентам.

Брошенное в неподобающем месте средство передвижения кикшеринговая служба обязалась убирать сразу же, как только поступит сообщение от жителей города - телефон для связи с оператором будет указан на самокате. Первый замглавы администрации Выборгского района Валерий Савинов обещал, что власти будут контролировать исполнение службой проката взятых на себя обязательств.

Ранее в Петербурге ездоки на арендованных электросамокатах сбили пешеходов на тротуаре.



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