Власти Петербурга выделили 2 млн рублей на счета пострадавших при взрыве на Народного Ополчения

Ранее сообщалось о 100 - 250 тысяч рублей каждому пострадавшему.

Смольный выделил 2 миллиона рублей пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме на проспекте Народного ополчения.

Сегодня, 14 марта, Смольный перевел больше двух миллионов рублей на счета владельцев поврежденных квартир на проспекте Народного Ополчения. Об этом рассказал глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что согласно городскому закону, размер помощи может составить от 100 до 250 тыс. рублей.

На сегодняшний день поступило 11 заявлений от лиц, которые пострадали в этой ситуации, и сегодня же выплаты на те счета, которые пострадавшие указали в заявлениях, отправлены. <...> Три заявления в пределах 100 тыс. рублей, остальные определяются в зависимости от состава семьи. Заявил Ржаненков

Видео: Piter.TV

