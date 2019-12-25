Власти Петербурга увеличат зону платной парковки в центре города в пять раз в 2022 году

На сегодняшний день на платной городской парковке 2 799 машиномест.

Власти Петербурга планируют увеличить зону платной парковки в пять раз в 2022 году. В следующем году будут спроектированы 14 тысяч дополнительных парковочных мест для центральных районов города. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

На сегодняшний день на платной городской парковке 2 799 машиномест. В зону входят 27 улиц, которые находятся в границах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки.

В 2021 году спроектируют 14 тысяч мест, реализуют их в 2022 году. Ориентировочно будут задействованы 182 улицы в центральных районах Петербурга. Адреса будут определены в первом квартале 2021 года.

Ранее в Смольном рассказали подробности создания платной парковки на Рубинштейна.

Фото: Piter.tv