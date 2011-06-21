Власти Петербурга потратят 2,3 млрд рублей на квартиры для очередников

Администрация города объявила восемь аукционов.

Власти Петербурга объявили восемь аукционов на закупку жилья для очередников и льготников. Общая стоимость закупки составляет 2,29 млрд рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Так, стоимость самого дешевого лота составляет 104 млн. рублей. Самый дорогой лот обойдется в 574 млн. рублей. Власти Петербурга уточнили, что квартиры должны быть переданы городу до 2023 года.

Квартиры предназначены для детей-сирот, а также для детей, оставшихся без попечения родителей. На первый лот стоимостью 574 млн. рублей в планах приобрести 107 однокомнатных квартир, площадь которых составит от 35 до 44,9 кв.м. На второй лот стоимостью 536 млн. рублей власти города планируют закупить 100 однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв.м. На третий лот стоимостью 230,5 млн. рублей закупят 22 трехкомнатные квартиры.

Ранее мы писали, что в июне в Петербурге ввели в эксплуатацию 104 дома.

Фото: Piter.tv