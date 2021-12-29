Власти Петербурга показали, как проводится дезинфекция в транспорте в период вспышки COVID-19

Особое внимание уделяют обеззараживанию поверхностей, до которых дотрагиваются пассажиры.

В Петербурге проверили ежедневную дезинфекцию общественного транспорта в автобусном парке № 1. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Перед рейсом водители общественного транспорта проходят медицинский осмотр. Теперь его проводят не медики, а спецпрограмма, которая оценивает состояние здоровья работников организации. Если проблем она не выявит, то водитель будет допущен к работе.

Напомним, что в период ковидной вспышки власти города рекомендуют петербуржцам отказаться от поездок на общественном транспорте. В Петербурге рекордное число заболевших COVID-19: свыше 8,4 тыс. горожан заразились коронавирусом.

Ранее на Piter.tv: в Смольном прогнозируют рост числа заболеваний ковидом до 10 тыс. в день.

Видео: пресс-служба комитета по транспорту