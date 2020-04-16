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Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

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Сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия.

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты. Об этом "Эху Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, сети продуктовых магазинов работают стабильно, поэтому причин вводить карточки нет.

Может быть, месяц назад у нас и было пару дней ажиотажного спроса, торговля работала на пределе.

Алексей Немерюк,  глава департамента торговли и услуг Москвы

Немерюк отметил, что сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия.

Ранее мы рассказали, что в Петербурге зарплата курьера выросла до 140 тысяч рублей.

Видео: Youtube/Университет Правительства Москвы

Теги: кризис, москвы, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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