Сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия.

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты. Об этом "Эху Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, сети продуктовых магазинов работают стабильно, поэтому причин вводить карточки нет.

Может быть, месяц назад у нас и было пару дней ажиотажного спроса, торговля работала на пределе. Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы

Немерюк отметил, что сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия.

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Видео: Youtube/Университет Правительства Москвы