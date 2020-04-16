Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты. Об этом "Эху Москвы" рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
По его словам, сети продуктовых магазинов работают стабильно, поэтому причин вводить карточки нет.
Может быть, месяц назад у нас и было пару дней ажиотажного спроса, торговля работала на пределе.
Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы
Немерюк отметил, что сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия.
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Видео: Youtube/Университет Правительства Москвы
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