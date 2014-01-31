Власти Германии могут ввести ограничения для непривитых от коронавируса

Это может касаться посещения ресторанов, кино, стадионов и так далее.

Руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун заявил, что в Германии непривитые от коронавируса могут столкнуться с серьезными ограничениями, если число новых случаев заражения будет расти. Об этом пишет Bild am Sonntag.

Вакцинированные будут определенно иметь больше свобод, чем непривитые, - сказал он.

Браун подчеркнул, что непривитым придется сократить контакты, несмотря на развитую концепцию тестирования. По его словам, это может касаться, например, посещения ресторанов, кино, стадионов.

По словам главы офиса Меркель, к концу сентября показатель распространения коронавируса может составить до 850 случаев на 100 тыс. жителей в течение недели. Если это произойдет, то будут вводиться новые ограничения.

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