Владимир Путин посетил церемонию открытия памятника Александру III

Президент России открыл памятник Царю-миротворцу, ужесточившему цензуру и боровшемуся с либералами.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника императору Александру III, которая состоялась в Гатчине 5 июня. Памятник царю-императору был установлен во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца в рамках национального проекта "Культура".

В своей речи на церемонии открытия президент назвал монумент "скалой и глыбой", и отметил, что при правлении этого монарха был набран темп поступательного развития страны, а деятельность самого царя вошла в историю России благодаря важным свершениям - из числа последних Владимир Путин упомянул замысел строительства Транссибирской магистрали.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил инициаторов возведения памятника - Российское историческое и Российское военно-историческое общества. По словам главы региона, монумент сохранит память о правителе, послужившем сохранению мира и процветанию России, защите ее интересов и укреплению ее в Европе и мире.

Александр III - российский император, правивший с 1 марта 1881 по 20 октября 1894 года. Известен как Царь-Миротворец, приверженец националистических взглядов и контрреформ. Взошел на трон после убийства народовольцами отца, императора Александра II, 1 марта 1881 года и считал либералов виновными в смерти отца.

Императором была ужесточена цензура, университеты утратили самостоятельность, а существующий строй был "законсервирован". Убийство Александра III должно было произойти 1 марта 1887 года. Среди основных организаторов неудавшегося покушения был и Александр Ульянов, старший брат Владимира Ленина.

Проект скульптуры Александра III, сидящего на троне, создал Владимир Бродарский на основе эскизов Паоло Трубецкого.