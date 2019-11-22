  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Владельцы ТЦ просят губернатора ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество
Сегодня, 17:51
29
smirenny

Владельцы ТЦ просят губернатора ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество

0 0

Такое решение уже принимали до начала пандемии.

В четверг, 17 декабря, владельцы ТЦ и бизнес-центов Петербурга обратились к губернатору и председателю Законодательного собрания с просьбой ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество, сохранив их на текущем уровне. Об этом сообщил "Коммерсант".

Бизнесмены просят учесть сложную на данный момент ситуацию и уточняют, что подобное решение уже принимали до начала пандемии коронавируса. Кроме того владельцы ТЦ и БЦ уверены, что преодолевать последствия кризиса придется долго. 

Предприниматели считают, что ввести мораторий можно через поправки в законы "О налоге на имущество организаций" и "О налоге на имущество физических лиц", которые находятся на рассмотрении Заксобрании.

Ранее мы писали, что в Петербурге более 30 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от КОВИД.

Фото: Piter.TV

Теги: мораторий на повышение ставок налога, налог на имущество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии