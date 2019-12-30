Владельца "Кайена" избили и оставили без авто. Один из подозреваемых задержан

Пострадавший доставлен в больницу с травмой головы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января в 02:20 в полицию Калининского района поступило сообщение. Мужчина рассказал, как его избили знакомые и отобрали ключи от автомобиля "Порш Кайен", когда он находился у них в гостях. После чего обидчики угнали автомобиль.

Пострадавший с ушибом мягких тканей головы был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции приехали к дому на пр. Маршала Блюхера, где произошел инцидент. Там и был задержан один из злоумышленников. На него уже составлен административный протокол. В настоящее время разыскивается соучастник преступления.

Уголовное дело уже возбуждено.

Ранее мы сообщили, что разбойники угнали машину таксиста на проспекте Ветеранов.

Фото: Pixabay