Владельца "Кайена" избили и оставили без авто. Один из подозреваемых задержан

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 17 января в 02:20 в полицию Калининского района поступило сообщение. Мужчина рассказал, как его избили знакомые и отобрали ключи от автомобиля "Порш Кайен", когда он находился у них в гостях. После чего обидчики угнали автомобиль.
Пострадавший с ушибом мягких тканей головы был доставлен в больницу.
Сотрудники полиции приехали к дому на пр. Маршала Блюхера, где произошел инцидент. Там и был задержан один из злоумышленников. На него уже составлен административный протокол. В настоящее время разыскивается соучастник преступления.
Уголовное дело уже возбуждено.
Ранее мы сообщили, что разбойники угнали машину таксиста на проспекте Ветеранов.
Фото: Pixabay
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