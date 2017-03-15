Типография заплатит 100 тысяч рублей за граффити на фасадах

Здание является объектом культурного наследия регионального значения

Петроградский районный суд привлек к административной ответственности компанию "СПб-принт". Организация нарушила статью "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия", сообщает объединенная пресс-служба судов.

Согласно данным следствия, организация в чьем расположении находится здание на Чкаловском проспекте, 15 имеет на фасаде граффити, рекламные вывески, не имеет штукатурки и элементов карниза. Также на окнах здания установлены решетки, несогласованные со Смольным.

Так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, суд обязал владельца выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Незаконные элементы демонтировали.

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