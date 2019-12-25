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Выздоровевшая от коронавируса 32-летняя англичанка рассказала о мучительных болях во время болезни
Сегодня, 15:22
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MShaffter

Выздоровевшая от коронавируса 32-летняя англичанка рассказала о мучительных болях во время болезни

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Молодая женщина приехала из Швейцарии с горнолыжного курорта и на следующую ночь проснулась от жутких болей и высокой температурой.

Молодая женщина рассказала о том, как перенесла заболевание коронавирусом.

Издание Daily Мail рассказало историю болезни COVID-19 32-летней жительницы Лондона.  Молодая активная женщина была на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии в начале марта. В субботу 7 марта она вернулась домой в Лондон, а в понедельник вышла на работу. В ночь на вторник около 3х часов Рози Паркес проснулась от жутких болей в спине, в бедрах и где-то внутри тела. 

Женщина не могла найти позу ни сидя, ни лежа, ни стоя, в которой боль могла бы утихнуть и уснуть. При этом у нее поднялась высокая температура. Рози рассказала СМИ, что у нее совершенно пропал аппетит, и она не чувствовала ни вкуса ни запаха еды. 

Температура держалась около 40 примерно 4 дня. После жаропонижающих температура сползала немного вниз, а затем снова поднималась. Рози была прикована к постели. Боли в груди и мучительного кашля у Паркес не было, был не сильный, чуть влажный кашель. 

Сейчас Рози Паркес уже идет на поправку и практически здорова. 

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Фото: Daily Мail

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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