Глава Visa в РФ: пластиковые карты исчезнут через 10 лет

Ключевую роль в этом сыграла пандемия коронавируса.

Потребуется около десяти лет, чтобы пластиковые платежные карты исчезли с рынка в России, сообщил гендиректор Visa в России Михаил Бернер корреспонденту ТАСС.

По его мнению, место "пластика" займут виртуальные карты и иные методы платежей. На сегодняшний день, доля бесконтактных платежей в России составляет 70%. Россияне стали чаще оплачивать покупки онлайн, а в магазинах расплачиваться с помощью смартфона.

"Пластик" уже сейчас играет значительно меньшую роль, чем он играл раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне. гендиректор Visa в России Михаил Бернер для ТАСС

Глава Visa также отметил, что при открытии границ и завершении пандемии интерес к "пластику" частично восстановится, так как не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном или без карты.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году еще 800 тысяч жителей СЗФО начали пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн.

Фото: Pixbay.com