Аналитики разоблачили знаменитостей с наибольшим числом фейковых подписчиков

Специалисты проверили 99 аккаунтов в Instagram и в каждом выявили накрутки.

Специалисты лондонского Института исполнения современной музыки (ICMP) проанализировали 99 аккаунтов в Instagram и выяснили, кто из знаменитостей грешит накруткой фолловеров. К слову, у всех звезд шоу-бизнеса — от Адель до Леброна Джеймса — нашли фейковых подписчиков. Однако больше всех оказалось у комика и телеведущей Эллен Дедженерес — 58 % от общего числа людей.

Второе место в рейтинге заняла южнокорейская поп-группа BTS (48 % фейковых фолловеров). На третьем месте оказалась сестра Ким Кардашьян Кортни (46 %).

Также в десятку звезд с наибольшим числом фейковых подписчиков вошли Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Кэти Перри, Майли Сайрус и Приянка Чопра.

Ранее мы писали, что Майли Сайрус написала песню о тяжелом расставании с Лиамом Хемсвортом.

Фото: Instagram / theellenshow