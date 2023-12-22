Публику ждёт праздничная программа.

В темноте загадочной Анненкирхе прозвучат всемирно известные произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Штрауса, Брамса и других великих композиторов в исполнении оркестра Olympic Orchestra, где над сценой на огромном фоне сгоревших стен будут спроецированы живые и красочные картины на воде.

Публику ждёт праздничная программа. В первом отделении традиционно прозвучит знаменитый цикл "Времена года" Антонио Вивальди, вторая же часть концерта будет посвящена классической и не только музыке с рождественским настроением. Прямо на ваших глазах художник будет создавать живые и красочные картины в технике Эбру, рождая образ за образом, а на сцене струнный оркестр исполнит шедевры великих композиторов.

Данная программа актуальна по 24 января 2024. С февраля 2024 программа меняется. Продолжительность концерта: 1 час 20 минут (без антракта).

Фото: ВКонтакте/ Вивальди. Времена года