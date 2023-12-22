Выставка "Зачем нам два глаза?"

Стереография – это создание трехмерной картинки или иллюзии объема в глазах человека с помощью различных методов. Однако в основе подобного эффекта лежит всего один принцип – особенность присущего людям бинокулярного зрения.
На выставке будут представлены как оригинальные снимки, так и увеличенные копии, а большую часть изображений можно будет увидеть через стереоскоп.
Экспозиция строится на трех мотивах: физиологические свойства зрения, массовая культура XIX века и любительская фотография.
Фото: РОСФОТО
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