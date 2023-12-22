Выставка "Зачем нам два глаза?"

10 марта в музейно-выставочном центре "Росфото" пройдет последний показ выставки "Зачем нам два глаза?", посвященной стереофотографии 1870-1930 годов. Начало в 17:00. Возрастное ограничение 12+

Стереография – это создание трехмерной картинки или иллюзии объема в глазах человека с помощью различных методов. Однако в основе подобного эффекта лежит всего один принцип – особенность присущего людям бинокулярного зрения.

На выставке будут представлены как оригинальные снимки, так и увеличенные копии, а большую часть изображений можно будет увидеть через стереоскоп.

Экспозиция строится на трех мотивах: физиологические свойства зрения, массовая культура XIX века и любительская фотография.

Фото: РОСФОТО