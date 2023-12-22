Выставка "Рождество"

В Анненкирхе с 3 декабря 2023 по 4 февраля 2024 проходит выставка. Возрастных ограничений нет.

Переступив порог Анненкирхе, зрители отправятся в путешествие по стране бесконечного Рождества. На выставке можно прогуляться по зимнему лесу, насладиться красотой северного сияния и услышать пение ангелов.

Церковь украсили яркими огоньками, гирляндами и огромной елкой, парящей в воздухе. Рождественское дерево подвесили вверх ногами прямо над парадной лестницей.

На выставке представлены картины современных художников. Полотна рассказывают историю Рождества. С помощью искусства авторы осмысляют великое таинство.

График работы инсталляции: пн 16:00–22:00, вт–чт 10:00–18:00, пт–сб 10:00–17:30, вс 14:00–22:00.

Фото: Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны