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Выставка "Рождество"
Сегодня, 16:00
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Выставка "Рождество"

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В Анненкирхе с 3 декабря 2023 по 4 февраля 2024 проходит выставка. Возрастных ограничений нет.

Переступив порог Анненкирхе, зрители отправятся в путешествие по стране бесконечного Рождества. На выставке можно прогуляться по зимнему лесу,  насладиться красотой северного сияния и услышать пение ангелов.

Церковь украсили яркими огоньками, гирляндами и огромной елкой, парящей в воздухе. Рождественское дерево подвесили вверх ногами прямо над парадной лестницей.

На выставке представлены картины современных художников. Полотна рассказывают историю Рождества. С помощью искусства авторы осмысляют великое таинство.

График работы инсталляции: пн 16:00–22:00, вт–чт 10:00–18:00, пт–сб 10:00–17:30, вс 14:00–22:00. 

Фото: Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны

 

Теги: анненкирхе, выставка, рождество
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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