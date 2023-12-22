Выставка "Рождество"

В Анненкирхе проходит традиционная рождественская выставка.

Экспонаты новой выставки "Рождество" расположились в каждом уголке здания Анненкирхе: в вестибюле и главном зале, на втором этаже, в часовне и на лестницах. Праздничные инсталляции созданы арт-группой "Зерно" — сотрудниками церкви, прихожанами и приглашёнными художниками.

В самом центре, над парадной лестницей, гостей встречает праздничная ель, свисающая с потолка, словно фантастическая люстра. Затем гости перенесутся в заснеженную пальмовую рощу, побывают в долинах и пустынях Ближнего Востока, где развивались библейские события, и даже смогут пройти маршрутом Святого Семейства. Также посетители узнают, как различные христианские художники видят рождение Христа, и смогут запустить своего ангела.

Фото: Анненкирхе

