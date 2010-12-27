Выставка "Пусть меня научат"

Музей Сергея Кирова приглашает на выставку "Пусть меня научат", название которой даёт отсылку к стихотворению Владимира Маяковского "Кем быть?". Благодаря выставке можно узнать, какие профессии были популярны среди молодежи 1920-1930-х годов, как молодых людей поддерживало государство, какие специальности были особенно нужны, в чём заключалась специфика системы образования. В экспозиции представлены плакаты, документы, фотографии.
Место: Музей Кирова (Музей-квартира Кирова), Каменноостровский пр-т, д.26-28
Цена: от 150 до 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: kapuchin.livejournal.com
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