Выставка "Первозданная Россия-2020"

На представленных фотографиях петербуржцы и гости города смогут увидеть озеро Байкал и Девственные леса Коми, Вулканы Камчатки и Плато Путорана, Западный Кавказ и Центральный Сихотэ-Алинь, "Золотые горы Алтая" и "Ландшафты Даурии", Природный комплекс заповедника "Остров Врангеля", Убсунурская котловина и Природный парк "Ленские столбы".
Серия фотографий "Красная книга" познакомит зрителей с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами диких животных, растений и грибов.
Место: Музейно-выставочный центр "Росфото" (ул. Большая Морская, 35)
Цена: до 150 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: РОСФОТО
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