Выставка пройдет 19 марта в "Севкабель Порт". Работает весь день, начало в 12:00, последний сеанс в 21:00. Возрастное ограничение 16+.

Обновленная выставка открывается на родине "Короля и Шута". В экспозицию добавили новые предметы, пространства и смыслы. На выставке сделаны целых две сюжетные ветки.

Первая о панке, культурном феномене, а не просто громкой музыке. Это мода, которую можно увидеть в костюмах и футболках, это воссозданные культовые заведения, плакаты, инсталляции и видео конца 60-х и начала 70-х. На экспозиции можно увидеть винтажные вещи иконы панк-моды Вивьен Вествуд, арт-объекты создателя визуального стиля Джейми Рида, воссозданную домашнюю студию Егора Летова и работы отечественных концептуалистов и постмодернистов Межерицкого и Пахома.

Вторая сюжетная линия погружает в фэнтезийный мир "Короля и Шута". В декорациях замка, таверны, леса и кладбища вы узнаете о драйвовых первых выступлениях и культовых альбомах группы, попадёте в полный "Олимпийский", исследуете тайные смыслы текстов песен и заглянете на съемочную площадку сериала, выпущенном в 2023 году по мотивам истории группы. В экспозиции представлены сценические костюмы музыкантов, рукописи песен, редкие кассеты и диски, афиши и декорации сериала, личные вещи Михаила Горшенёва и Андрея Князева, воссозданный легендарный клуб TamTam, где прошли первые концерты группы.

Вход в VR-пространство доступен до 21:45. Посещение VR происходит в порядке живой очереди в качестве бонусной опции.

График работы:

пн — выходной, кроме праздничных дней;

вт–пт — с 12:00 до 22:00;

сб–вс и праздники — с 11:00 до 22:00;

последний сеанс в 21:00.

Фото: ВКонтакте / Выставка "Панк-культура. Король и Шут"