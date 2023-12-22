16 февраля в "Севкабель Порту" пройдёт выставка "Панк культура. Король и Шут". Посетить ее можно в рабочие часы выставочного комплекса с 12:00 до 21:00. Вход 16+

Выставка "Панк-культура. Король и Шут" — это уникальное событие, посвященное одной из самых известных рок-групп в истории отечественной музыки. На выставке представлены редкие фотографии, архивные записи, оригинальные костюмы и реквизит группы, а также интересные факты из их биографии. Посетители могут окунуться в атмосферу творчества "Короля и Шута", узнать больше о их музыке, текстах песен и влиянии на российскую рок-культуру. Эта выставка станет настоящим праздником для поклонников группы и всех любителей русского рока.

График работы: понедельник — выходной, кроме праздничных дней вт–пт — с 12:00 до 22:00 сб–вс и праздники — с 11:00 до 22:00 последний сеанс в 21:00 Вход в VR-пространство доступен до 21:45. Посещение VR происходит в порядке живой очереди в качестве бонусной опции.

Фото: ВКонтакте / Выставка "Панк-культура. Король и Шут"