Выставка "Храмы русского Севера"

Возможность увидеть те места, в которых практически не бывает нога человека.

С 19 сентября по 3 октября в Государственной академической капелле пройдет фотовыставка "Храмы русского севера". Свои работы представят известные петербургские мастера - Сергей Андреев, Павел Аплетин, Валерий Дегтярев, Александр Дымников и многие другие.

В 2019 году фотохудожники посетили Новгород, Псков, Великий Устюг, Тотьму, Сольвычегодск, север Архангельской области. Оттуда они привезли снимки уникальных, но малоизвестных объектов зодчества древней Руси. Посетители смогут перенестись на север России и увидеть удивительную архитектуру, созданную много веков назад.

Ранее капелла с Союзом фотохудожников Петербурга уже проводила фотопроект, но теперь он дополнился новыми фотографиями.

Место: набережная реки Мойки, 20

Цена: вход по билетам на концерт

Фото: предоставлено организаторами