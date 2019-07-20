Вышли два новых трейлера сериала "Карнивал Роу" с Орландо Блумом

Премьера сериал состоится 30 августа 2019 на Amazon Prime Video.

В сети появились два трейлера фэнтезийного телесериала "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь в главных ролях. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании Amazon.

Действие сериала развернется в мире, где люди сосуществуют с мифическими существами, сбежавшими от войны в город. Коренные обитатели не особо рады иммигрантам, что приводит к конфликтам. В центре сюжета — расследование серии таинственных убийств, которые могут пошатнуть и без того хрупкое перемирие.

Главные роли сериале исполнили Орландо Блум ("Пираты Карибского Моря"), Кара Делевинь ("Отряд Самоубийц"), Вадж Али, Лиэнн Бест, Мейв Дермоди и другие. Премьера сериала состоится 30 августа 2019 на Amazon Prime Video.

Видео: Amazon