Вышел трейлер второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2

Обновление выйдет 15 февраля.

Студия Activision опубликовал трейлер второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare II.

В грядущем обновлении показали новый контент, который будет доступен игрокам. Разработчики подготовили новую карту Ashika Island, рейтинг в мультиплеере, расширение DMZ, а также бои формата "1 на 1" в ГУЛАГе.

Обновление выйдет 15 февраля. Во втором сезоне Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare II также появятся две карты для мультиплеера "6 на 6".

Ранее мы сообщали, что Lies of P получил новый геймплейный трейлер.

Видео: YouTube / Call of Duty