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Вышел трейлер второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2

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Обновление выйдет 15 февраля.

Студия Activision опубликовал трейлер второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare II.

В грядущем обновлении показали новый контент, который будет доступен игрокам. Разработчики подготовили новую карту Ashika Island, рейтинг в мультиплеере, расширение DMZ, а также бои формата "1 на 1" в ГУЛАГе.

Обновление выйдет 15 февраля. Во втором сезоне Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare II также появятся две карты для мультиплеера "6 на 6".

Ранее мы сообщали, что Lies of P получил новый геймплейный трейлер.

Видео: YouTube / Call of Duty

Теги: call of duty modern warfare 2, call of duty warzone 2, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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