Вышел трейлер "Шафт" с Сэмюэлем Л. Джексоном

Премьера фильма намечена на 14 июня 2019 года.

В сети появился трейлер комедийного боевика "Шафт". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Warner Bros.

В основу сюжета лег одноименный роман Эрнеста Тайдимена про частного детектива Джона Шафта. До новой экранизации свет увидели два фильма с Ричардом Раундтри и с Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. В новой ленте в образе Шафта предстанет актер Джесси Ашера. Он сыграл роль специалиста по кибербезопасности в ФБР. После смерти друга, он вынужден обратить за помощью к старой гвардии, чьи методы должны помочь ему найти убийцу.

Режиссером нового "Шафта" выступил постановщик двух фильмов про "Фантастическую четверку" Тим Стори. Главные роли в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Эван Джогиа, Александра Шипп, Реджина Холл, Луна Лорен Велес, Ричард Раундтри, Мэтт Лауриа. Премьера фильма намечена на 14 июня 2019 года.

Видео и фото: Warner Bros