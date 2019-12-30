Вышел трейлер сериала Трейлер сериала "Мифический квест: Пир воронов"

Проект расскажет о создателях компьютерных игр.

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал трейлер сериала "Мифический квест: Пир воронов", снятый создателями сериала "В Филадельфии всегда солнечно". Комедийный проект расскажет о команде разработчиков, занимающихся созданием компьютерной игры.

Главные роли "Мифическом квесте" сыграли Роб МакЭлхенни, Элиша Хениг, Кэйтлин МакГи, Ф. Мюррэй Абрахам, Эшли Берч, МакКольм Сепас мл., Джесси Эннис. Премьера сериала запланирована на 7 февраля 2020 года.

Ранее мы публиковали трейлер приключенческой фэнтези драмы "Тимми Фейл: Допущены ошибки", снятую оскороносным сценаристом и режиссером Томом МакКарти ("Вверх", "В центре внимания").

Видео: YouTube/ Apple TV