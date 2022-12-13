Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи "Переводчик"

В России картина будет доступна с апреля.

В Интернете появился трейлер фильма режиссера Гая Ричи "Переводчик", главную роль в котором исполнил актер Джейк Джилленхол (известный по многим проектам, например, "Горбатая гора", "Виновный"). В международный широкий прокат лента выйдет в апреле 2023 года, а в России картину можно будет увидеть на онлайнс-сервисе "Кинопоиск". Действие экшен-триллера будет разворачиваться на территории Афганистана. Речь пойдет об американском военнослужащем по имени Джон Кинли, который выполняет последнее задание до своего завершения срока службы на государство. В качестве помощника военному дают проводника-переводчика по имени Ахмед. Мужчины попадают в засаду боевиков, после чего местный афганец спасает жизнь раненому Кинли, но не может выбраться сам. Сержант решает помочь ему.

В актерском составе также заявлены Дар Салим, Александер Людвиг, Энтони Старр и Эмили Бичем. Фильм снимали в Испании по сценарию Айвана Аткинсона и Марна Дэвиса. Производством фильма занимались компании STX и Toff Guys. В продюсерский состав проекта вошли сам Гай Ричи, Аткинсон и Дэвис, а также Джон Фридберг, Джош Бергер, Макс Кин, Саманта Уайт, Ольга Филипук и другие.

Amazon представил тизер сериала "Сила" с Тони Коллетт.

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры