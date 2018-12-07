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В сети появился трейлер хоррора "Детские игры" робокуклой-убийцей Чаки

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Премьера фильма в России намечена на  20 июня.

Кинокомпания Orion Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего хоррор-фильма "Детские игры", который станет перезапуском знаменитой франшизы о кукле-убийце Чаки. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале киноделов.

В предстоящей картине зрителю покажут новый взгляд на культовую куклу. В этот раз Чаки оживет не потому что в него вселится душа маньяка-убийца. В "Детских играх" главный герой будет механизированным роботом, сбой в системе которого породил в нем желание убивать.

Первостепенные роли в ленте достались актерам Обри Плазе и Брайану Тайри Генри, а режиссерское кресло занял Ларс Клевберг. Премьера фильма в России намечена на 20 июня.

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Фото и видео: Orion Pictures

Теги: трейлер, чаки
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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