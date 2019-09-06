Вышел трейлер финального сезона сериала "Мистер Робот"

Узнать, чем закончится история Эллиота можно будет 6 октября 2019 года.

В сети появился трейлер финального сезона драматического сериала "Мистер Робот" с Рами Малеком в главной роли.

В центре сюжета сериала – молодой инженер кибербезопасности Эллиот, страдающий социофобией. Днем герой работает в крупной фирме, занимающейся кибербезопасностью, а ночью перевоплощается в хакера. В определенный момент нрою предлагают присоединиться к группе киберпреступников, которые предлагают ему обрушить самые могучие американские корпорации. Узнать, чем закончится история Эллиота можно будет 6 октября 2019 года.

"Мистер Робот" транслируется с 2015 года. За четыре года сериал заработал высокую зрительскую оценку (8,5 на IMDB, 7,8 на Кинопоиске), а также несколько престижных премий, включая "Золотой глобус".

Видео: TV Promos