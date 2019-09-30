Вышел трейлер спин-оффа фильма "Большой Лебовски"

Картина выйдет в прокат 17 октября 2019 года, но не в России.

В сети появился первый трейлер фильма "Броски Иисуса", где главную роль сыграл Джон Туртурро ("Перекресток Миллера", "Трансформеры"). Картина является спин-оффом ленты "Большой Лебовски". В ней зрителем расскажут историю Хесуса Кинтаны после событий картины с Джеффом Бриджесом

В трейлере показали, как Хесус выходит из тюрьмы и вновь встречается со своими старыми друзьями, в том числе возвращается в любимый боулинг клуб. Помимо Туртурро в картине сыграли Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзан Сарандон, Кристофер Уокен и другие. Картина выйдет в прокат 17 октября 2019 года, но показы пока запланированы только в Италии.

Напомним, что фильм "Большой Лебовски",сняты братьями Коэнами вышел на экраны в 1998. Сюжет рассказывал о безработном пацифисте, случайно попавшим в центр авантюры по хищению одного миллиона долларов.

Видео: YouTube/FilmIsNow Trailer & Clip in Italiano