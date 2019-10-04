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Вышел трейлер фильма "История Дэвида Копперфильда"

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В картине сыграли такие звездные актеры, как Хью Лори и Тильда Суинтон.

В сети опубликован трейлер драматической комедии "История Дэвида Копперфилда", в основу которой легла одноименная книга писателя Чарльза Диккенса.

 

Сюжет картины повествует о жизни юного англичанина, которые в молодом возрасте теряет отца. Мама героя выходит замуж за чопорного господина, с которым у мальчика сразу возникает конфликт. Картина рассказывает о жизни, полной приключений, любви и предательства, упорства и поиска себя. В конце герой, прошедший долгий пусть становится знаменитым писателем и обретается настоящее счастье.

 

Фильм снял режиссер Армандо Ианнуччи. Главные роли в ленте сыграли Гвендолин Кристи, Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Софи Макшера, Хью Лори, Дев Патель, Анайрин Барнард и другие. Дата премьеры фильма в России пока неизвестна. 
Видео: YouTube/LionsgateFilmsUK

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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