  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:23
74
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел трейлер сериала "Охотников" с Аль Пачино

0 0

Премьера первого эпизода "Охотников" запланирована на 21 февраля 2020 год.

В сети появился трейлер драматического сериала "Охотники" ("Hunters" в оригинале), где главную роль сыграл оскороносный актер Аль Пачино. Видео было опубликовано на офиицильном ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video. 

Звезда "Крестного отца" сыграл главу группы охотников. которая охотится на бывших нацистов, спрятавшихся в Америке в 70-х годах. 

Помимо Пачино в проекте сыграли Грег Остин, Дилан Бейкер, Дженни Берлин, Тиффани Бун, Луис Одзава Чжанцзянь, Калеб Эмери, Генри Хантер Холл и другие. Премьера первого эпизода "Охотников" запланирована на 21 февраля 2020 год.
Ранее мы публиковали финальный трейлер сериала "Дракула" от стримингового сервиса Netflix

Видео: YouTube / Amazon Prime Video

Теги: amazon prime video, аль пачино, охотники, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии