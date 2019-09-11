Вышел тизер космической драмы с Евой Грин

Российская премьера фильма назначена на 19 декабря этого года.

В сети появился тизер французского фантастического фильма "Проксима" с Евой Грин в главной роли. Премьера ролика состоялась на кинофестивале в Торонто.

Сюжет фильма развернется вокруг астронавтки Сары, роль который сыграла Грин. Героини предстоит отправится в космос, ей предстоит наладить отношения с 7-летней дочерью, которая остаётся на Земле.

Фильм снял режиссер Алиса Винокур, снявшая "Телохранителя" с Дайаной Крюгер. "Проксима" выйдет в кинотеатрах России 19 декабря этого года.

Французская картина далеко не единственная лента о космосе, которая выйдет на большие экраны в 2019 году. В октябре состоится премьера фантастической драмы "Бледная синяя точка" ("Lucy in the Sky") с Натали Портман в главной роли, а в сенябре в кино покажут ленту "К звездам" с Брэддом Питтом. Ранее мы также писали о планах Disney снять сериал про Дарта Вейдера.

Видео: YouTube/Eva Green Web Channel