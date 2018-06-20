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Вышел новый трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2"

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В России премьера мультфильма состоится 30 мая.

В сети появился трейлер предстоявшего мультфильма "Тайная жизнь домашних животных-2". Главным героем этого фильма станет Грейхаунд Рустер, которого озвучил Харрисон Форд.

Во второй части снова будет показано, чем заняты животные, пока хозяев нет дома. Только действия будут происходить за городом. Режиссером мультипликационной ленты выступил Крис Рено, который ранее трудился над первыми двумя частями "Гадкого я" и "Лорекс". Сценарий написал Брайан Линч ("Миньоны" и "Кот в сапогах").

В России премьера мультфильма состоится 30 мая.



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Теги: тайная жизнь домашних животных 2, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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