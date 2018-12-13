Вышел первый трейлер российского фэнтези "Кома"

Премьера фильма запланирована на 14 ноября 2019.

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фантастического боевика "Кома", спродюсированного братьями Андреасянами. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

По сюжету фильма, молодой, талантливый архитектор впадает в кому, после страшной аварии и попадает в мир, созданный на основе памяти людей. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Режиссером ленты выступил дебютант Никита Аргунов. Главные роли в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Полина Кузьминская и другие. Премьера фильма запланирована на 14 ноября 2019.

Видео: Central Partnership