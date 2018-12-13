В сети вышел первый трейлер "Оно 2"

Премьера второй части намечена на 5 сентября.

В сети появился первый трейлер сиквела фильма ужасов "ОНО". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Warner Bros.

Сюжет ленты расскажет историю повзрослевших героев из первой части, которые много лет спустя вынуждены вновь возвращаются в родной город, чтобы одолеть Пеннивайза.

Режиссер "Оно 2" выступил Андрес Мускетти. Главные роли в фильме сыграли Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан и другие. Премьера второй части намечена на 5 сентября.

Напомним, что первая часть "Оно" вышла в сентябре 2017 года. В основу картины лег одноименный роман Стивена Кинга о монстре, который охотится на детей в маленьком городке. Лента получила много положительных отзывов со стороны критиков и собрала в прокате более 700 миллионов долларов.

Видео: Warner Bros. Pictures