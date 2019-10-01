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Опубликован дебютный трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн

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Роль злодейки вновь сыграет Марго Роббин

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC. Премьера картины в Роcсии запланирована на 6 февраля 2020 года.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

К своей роли злодейки Харли Квинн вернется актриса Марго Робби, также в ленте сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Али Вонг, а роль злодея исполнит Юэн Макгрегор.
Видео: YouTube/Warner Bros. Pictures

Теги: марго робби, трейлер, харли квинн, хищные птицы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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