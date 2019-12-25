Вырученные деньги с музыкального фестиваля в Выборге пойдут на корм бездомным кошкам

Перед зрителями выступят коллективы из Петербурга и Ленобласти.

В Выборге пройдет музыкальный фестиваль Make Love NOTe Fest в концертном зале Zona Bike. Его проведут в субботу, 16 июля, в 17:30. Перед зрителями выступят коллективы из Петербурга и Ленобласти. Деньги с мероприятия направят на корм и лекарства для бездомных кошек. Об этом сообщили в группе "Приют для кошек Выборг".

Вход: за донат (сколько не жалко). Вся выручка пойдет на корм и лекарства животным и будет передана нашему приюту! "Приют для кошек Выборг"

Известно, что в приюте проживают животные, которые остались без хозяина. Некоторые кошки находятся на временных квартирных передержках.

Ранее на Piter.tv: кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора.

Фото: ВКонтакте / Приют для кошек Выборг