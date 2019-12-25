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Вырученные деньги с музыкального фестиваля в Выборге пойдут на корм бездомным кошкам
Сегодня, 16:15
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Вырученные деньги с музыкального фестиваля в Выборге пойдут на корм бездомным кошкам

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Перед зрителями выступят коллективы из Петербурга и Ленобласти.

В Выборге пройдет музыкальный фестиваль Make Love NOTe Fest  в концертном зале Zona Bike. Его проведут в субботу, 16 июля, в 17:30. Перед зрителями выступят коллективы из Петербурга и Ленобласти. Деньги с мероприятия направят на корм и лекарства для бездомных кошек. Об этом сообщили в группе "Приют для кошек Выборг". 

Вход: за донат (сколько не жалко). Вся выручка пойдет на корм и лекарства животным и будет передана нашему приюту!

"Приют для кошек Выборг"

Известно, что в приюте проживают животные, которые остались без хозяина. Некоторые кошки находятся на временных квартирных передержках. 

Ранее на Piter.tv: кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора.

Фото: ВКонтакте / Приют для кошек Выборг

Теги: музыкальный фестиваль zona bike, улица таммисуо
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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