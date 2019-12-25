Вырученные деньги с музыкального фестиваля в Выборге пойдут на корм бездомным кошкам

В Выборге пройдет музыкальный фестиваль Make Love NOTe Fest в концертном зале Zona Bike. Его проведут в субботу, 16 июля, в 17:30. Перед зрителями выступят коллективы из Петербурга и Ленобласти. Деньги с мероприятия направят на корм и лекарства для бездомных кошек. Об этом сообщили в группе "Приют для кошек Выборг".
Вход: за донат (сколько не жалко). Вся выручка пойдет на корм и лекарства животным и будет передана нашему приюту!
"Приют для кошек Выборг"
Известно, что в приюте проживают животные, которые остались без хозяина. Некоторые кошки находятся на временных квартирных передержках.
Ранее на Piter.tv: кошка Серафима стала новой хранительницей Петропавловского собора.
Фото: ВКонтакте / Приют для кошек Выборг
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