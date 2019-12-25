Выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга обучили играть в Pong быстрее ИИ

На обучение у клеток ушло в 18 раз меньше времени, чем у ИИ.

Выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга обучили играть в Pong быстрее искусственного интеллекта. Работой занималась группа ученых из Австралии. Они смогли вырастить клетки головного мозга в чашке Петри. Далее эти объекты обучали играть в компьютерную игру Понг. Клетки смогли понять правила за пять минут. Этот показатель в 18 раз быстрее того времени, чем ушло у ИИ.

Во время обучения ученые посылали клеткам электрические импульсы в правую или левую часть группы электродов. Эти сигналы давали понять мозгу местоположение мяча. В результате активность клеток позволила двигать платформу в направлении движения мяча. Руководитель работы отметил, что в игровое время активность нейронов функционировала по принципу соответствия импульсов и местоположения мяча.

Результаты исследования позволили ученым предположить перспективность разработок в дальнейшем изучении работы мини-мозга.

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