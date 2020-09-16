Старших детей женщины ранее забрали органы опеки.

Выпившая два литра пива россиянка уронила младенца на горке. Об этом сообщили журналисты из Baza со ссылкой на ролик в приложении Tik Tok. На запечатленных кадрах видно, что нетрезвая женщина попыталась прокатить младенца в коляске по рампе в скейтпарке. В результате миссия закончилась провалом. Родительница дважды сама упала и один раз уронила ребенка. Инцидент произошел в Тульской области.

Очевидцы засняли, как женщина разгоняется и врезается коляской в основание детской горки. Маленькая девочка практически выпала из крепления. После этого мать начала успокаивать плачущую малышку. Затем героиня ролика предприняла вторую попытку покорить горку. За ситуацией наблюдали школьники, которые вызвали полицию.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол. Сейчас ребенок находится на обследовании в больнице. Травм у малышки не обнаружено. Журналисты рассказали, что у россиянки уже было двое детей, которые сейчас находятся в органах опеки.

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Видео: Telegram / Baza