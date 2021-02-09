Вынужденный перелет оставил туристов из Петербурга без компенсации расходов

Туристы из Санкт-Петербурга готовят иск из-за дорогостоящей пересадки в Москве.

Жители Санкт-Петербурга готовят коллективный иск против туроператора Fun&Sun из-за ситуации с возвращением из ОАЭ в июне 2025 года. Самолет с туристами вместо Северной столицы приземлился в Москве, а компания отказалась возмещать расходы на дорогу домой, несмотря на обещания. Об этом сообщили "Известия".

Свыше 30 туристов утверждают, что из-за закрытия воздушного пространства над Ираном их рейс был задержан и перенаправлен в Москву. По их словам, Fun&Sun обязался компенсировать дорогу до Санкт-Петербурга, но позже заявил, что ситуация связана с обстоятельствами непреодолимой силы.

Семья из двух человек потратила 44 тыс. руб. на перелет из Москвы, а семья из четырех — 64 тыс. руб. В августе 2025 года пострадавшие направили туроператору коллективную жалобу и начали подготовку судебного иска, ссылаясь на нарушение условий договора.

В Fun&Sun подтвердили получение претензии и заявили, что официальный ответ туристам будет направлен в ближайшее время.

Фото: Piter.TV