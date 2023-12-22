В Петербурге пройдет концерт группы "Винатж". Насладиться выступлением певицы можно будет на расстоянии вытянутой руки. Анна Плетнева исполнит любимые треки публики.
В программу вошли песни: "Знак Водолея", "Плохая девочка", "Рома-Роман", "Одиночество любви", "Ева", "Всего хорошего" и многие другие.
Билет действителен только на время концерта. На площадке есть dress-code: нельзя в спортивных штанах. На концерт не дадут попасть зрителям в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Pxhere
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