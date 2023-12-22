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Винтаж
Сегодня, 18:00
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Винтаж

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На площадке "Руки Вверх! Бар Московский" 2 февраля выступит солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева. Начало концерта в 18:00. Вход для зрителей старше 16 лет.

В Петербурге пройдет концерт группы "Винатж". Насладиться выступлением певицы можно будет на расстоянии вытянутой руки. Анна Плетнева исполнит любимые треки публики. 

В программу вошли песни: "Знак Водолея", "Плохая девочка", "Рома-Роман", "Одиночество любви", "Ева", "Всего хорошего" и многие другие.

Билет действителен только на время концерта. На площадке есть dress-code: нельзя в спортивных штанах. На концерт не дадут попасть зрителям в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Pxhere

Теги: винтаж, концерт, певица
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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