Вынесен приговор обвиняемым в коррупционном преступлении бывшим сотрудникам ОВД и руководителю коммерческой организации

Ирина Волк рассказала о расследовании против экс-сотрудников миграционного отдела МВД.

Московский городский суд двое признал бывших сотрудников органов внутренних дел виновными в получении взятки, а руководитель коммерческой организации – в посредничестве во взяточничестве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что следственный отдел полагает, что двое работников отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Южное Медведково в российской столице занимались криминальной деятельностью, помогая гражданам РФ, которые на постоянной основе проживали в США, Канаде и странах Европы.

Им оформляли и выдавали внутренние и заграничные паспорта с нарушениями процедуры, установленной законодательством. За это сотрудники неоднократно получали незаконные денежные вознаграждения на общую сумму порядка двух миллионов рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Напомним, что ранее за аналогичную деятельность были осуждены еще трое участников преступной схемы. Также 10 октября вынесен обвинительный приговор их предполагаемым сообщникам. Фигуранты получили срок заключения на срок семи и восьми лет, а также обязательство о выплате крупного штрафа. Мужчина, обвиняемый в посредничестве приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет.

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Фото и видео: МВД медиа