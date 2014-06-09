Подростки силой заставили мужчину перевести им деньги на Садовой

Подозреваемых задержали в тот же день.

В субботу, 19 ноября, в полицию обратился 26-летний мужчина с сообщением о том, что вечером на него было совершено нападение. Как стало известно Piter.TV, трое неизвестных подростков применили физическую силу и угрожали заявителю, заставив его перевести 9 тыс. рублей на указанный ими номер телефона.

Примерно в 23:10 у №40 по Английскому проспекту был задержан подозреваемый – 15-летний ученик 8 класса. Также установлена причастность к вышеуказанному преступлению 16-летнего и 15-летнего подростков. Все трое были доставлены в отделение полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах нашли труп шестиклассницы.

Фото: Piter.TV