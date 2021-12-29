Рейс из Петербурга в Хургаду задерживается на 9 часов из-за поломки самолета

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после длительной задержки рейса из Петербурга в Хургаду (Египет). Об этом днем 2 января сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь из Пулково в 06:05, однако до сих пор находится в аэропорту. Причиной стала неисправность воздушного судна и поломка резервного борта. Кроме того, по информации "78.ru", один из пассажиров сообщил об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна. Борт осматривали кинологи. Пассажирам предоставили напитки и питание.

Вылет запланирован на 15 часов.

Тем временем на египетском курорте прошел град.

Фото: Piter.TV