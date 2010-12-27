Визит был приурочен к двум важным событиям в жизни бригады: передаче из центрального музея Армии на хранение боевого знамени подразделения 13-го мотострелкового полка ВВ НКВД СССР — родоначальника части и открытию, после реконструкции, спортивного зала соединения, где для жителей Лебяжьего будут работать спортивные секции самбо, дзюдо, рукопашного боя и кросс-фит.

Виктор Золотов и Александр Дрозденко оценили обновленный спортзал в 33-й бригаде Росгвардии в Лебяжьем

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе посетили расположение 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в поселке Лебяжье Ломоносовского района.



Визит был приурочен к двум важным событиям в жизни бригады: передаче из центрального музея Армии на хранение боевого знамени подразделения 13-го мотострелкового полка ВВ НКВД СССР — родоначальника части и открытию, после реконструкции, спортивного зала соединения, где для жителей Лебяжьего будут работать спортивные секции самбо, дзюдо, рукопашного боя и кросс-фит.



"Из года в год меняются облик войск, условия несения службы, материально-техническая часть. Для меня, как губернатора, очень важно, что меняется облик городов и поселков, где дислоцированы воинские части — строятся жилые дома, социальные объекты. Только объединенными усилиями федеральных служб, органов региональной и муниципальной власти можно добиться изменений в лучшую сторону", — подчеркнул Александр Дрозденко.



Почетные гости части возложили цветы к мемориалу военнослужащих, погибшим при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе, посетили экспозицию, посвященную боевому пути бригады.

Источник: пресс-служба ЛО