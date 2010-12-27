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Виктор Золотов и Александр Дрозденко оценили обновленный спортзал в 33-й бригаде Росгвардии в Лебяжьем
Сегодня, 10:52
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KaterinaKono13

Виктор Золотов и Александр Дрозденко оценили обновленный спортзал в 33-й бригаде Росгвардии в Лебяжьем

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Визит был приурочен к двум важным событиям в жизни бригады: передаче из центрального музея Армии на хранение боевого знамени подразделения 13-го мотострелкового полка ВВ НКВД СССР — родоначальника части и открытию, после реконструкции, спортивного зала соединения, где для жителей Лебяжьего будут работать спортивные секции самбо, дзюдо, рукопашного боя и кросс-фит.

Виктор Золотов и Александр Дрозденко оценили обновленный спортзал в 33-й бригаде Росгвардии в Лебяжьем

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе посетили расположение 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации в поселке Лебяжье Ломоносовского района.

Визит был приурочен к двум важным событиям в жизни бригады: передаче из центрального музея Армии на хранение боевого знамени подразделения 13-го мотострелкового полка ВВ НКВД СССР  — родоначальника части и открытию, после реконструкции, спортивного зала соединения, где для жителей Лебяжьего будут работать спортивные секции самбо, дзюдо, рукопашного боя и кросс-фит.

"Из года в год меняются облик войск, условия несения службы, материально-техническая часть. Для меня, как губернатора, очень важно, что меняется облик городов и поселков, где дислоцированы воинские части —  строятся жилые дома, социальные объекты. Только объединенными усилиями  федеральных служб,  органов региональной и муниципальной власти можно добиться изменений в лучшую сторону",  — подчеркнул Александр Дрозденко.

Почетные гости части возложили цветы к мемориалу военнослужащих, погибшим при выполнении служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе, посетили экспозицию, посвященную боевому пути бригады.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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