Выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей пенсионера из Петербурга сразил инсульт

Врачи не дают положительных прогнозов.

Как стало известно в среду, 22 июля, пенсионер из Петербурга, выигравший в лотерею полмиллиарда полтора года назад, попал в больницу с инсультом. Специалисты сообщили, что у мужчины сильно поражен мозг. Об этом сообщили СМИ.

Сам пенсионер в скором времени пожалел о своем выигрыше и говорил, что деньги портят отношения. От суеты, которую навевало богатство, мужчина сильно нервничал, из-за чего и попал в больницу. Теперь он плохо разговаривает, начались проблемы с памятью. Его долгое время возили к врачам, испробовали все способы помочь ему, однако пока реабилитация не дала результатов.

Родственники отметили, что мужчина попал под сокращение, когда работал на стройке слесарем.

Ранее мы писали, что мультимиллионеры "Столото" рассказали о жизни после победы в лотерею.

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