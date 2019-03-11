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Видео: женский коллектив Выборгской районной организации общества инвалидов принял поздравления с 8 марта

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Корреспонденту Piter.TV удалось лично поздравить председателя организации Надежду Шубину и узнать подробности торжества.

В минувшую субботу, в Выборге, 9 марта в гостинице "Дружба" состоялось поздравление женского коллектива Выборгской районной организации общества инвалидов с минувшим женским днем. Ежедневно сотрудницы организации, отдавая себя без остатка, оказывают помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья.



Корреспонденту Piter.TV удалось лично поздравить председателя организации Надежду Шубину и узнать подробности торжества.

Также Надежда Шубина выразила слова благодарности председателю общественного объединения "Фаворит Выборг" Александру Петрову за помощь в организации праздника.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Выборгского района, Новости Ленинградской области,

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