Видео: волонтёры украсили детскую поликлинику на Костюшко героями сказок

Стены медучреждения теперь украшают Винни Пух, миньоны, Микки Маус и другие персонажи.

В субботу, в детской поликлинике №35 на улице Костюшко взрослые вместе с детьми разрисовали стены медучреждения героями из популярных мультсериалов. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

В ходе мероприятия волонтеры и художники украсили внутренние помещения поликлиники рисунками по различным сказочным сюжетам. Среди персонажей, которые теперь будут радовать гостей больницы, можно увидеть Винни Пуха, миньонов, дельфины, Микки Мауса и многие другие.

Видео: Piter.TV